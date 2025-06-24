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Советы

Названа главная опасность съедобных грибов

старые грибы, вред здоровью, здоровье, советы, лес, опасность, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 17:52 Фото: pexels
Интересно, но далеко не все знают, что опасность могут представлять переростки или просто старые грибы вполне съедобных видов. У человека, съевшего такой лесной трофей, может развиться серьезное инфекционное заболевание, сообщает Zakon.kz.

Ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков назвал первый признак старения гриба – когда начинает зеленеть геменофор (спороносный слой, который выглядит как трубочки под шляпкой гриба).

"Если, конечно, он только начал зеленеть, то иногда можно просто его ободрать, а мякоть съесть. А если гриб дряблый, червивый – старость гриба сразу видно, то лучше не брать такой для еды", – приводит издание РБК Life слова Дьякова.

Стоит запомнить, что старые грибы могут содержать личинки насекомых, грибки, бактерии, а также патогенные микроорганизмы (стафилококк, сальмонеллу, энтерококк, протей, стрептококк, клебсиеллы, кишечную палочку.)

Также сказано, что старый гриб накапливает продукты распада белковых и жировых веществ, которые могут вызвать расстройство нервной системы, пищеварения и не только.

Собирать можно лишь молодые и свежие грибы. Они должны быть твердыми, гладкими, без неприятного запаха и слизи на поверхности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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