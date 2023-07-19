В Астане пожилому мужчине во время прогулки в парке в ногу вонзилась стрела
Фото: pixabay
18 июля текущего года 51-летний мужчина, проходя мимо тира в парке отдыха "Жеруйык" получил травму ноги (вонзилась стрела), которая прилетела с тира, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, стрелу пустил клиент тира с луками, находившегося неподалеку.
Инцидент попал на видео.
После оказания медицинской помощи, он был отпущен домой. По данному факту Управлением полиции района "Алматы", начато досудебное расследование по статье 306 УК РК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Пресс-служба ДП Астаны
Отметим, что в начале июня в Центральном парке культуры и отдыха Алматы ветка многолетнего дерева упала и разрушила часть летней террасы кафе.
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