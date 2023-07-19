В Астане пожилому мужчине во время прогулки в парке в ногу вонзилась стрела

Фото: pixabay

18 июля текущего года 51-летний мужчина, проходя мимо тира в парке отдыха "Жеруйык" получил травму ноги (вонзилась стрела), которая прилетела с тира, сообщает Zakon.kz.

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