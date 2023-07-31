39-летнему мужчине ампутировали ногу после отдыха на Алаколе

После отдыха на Алаколе мужчине ампутировали ногу. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Врачи Алакольского района продолжают бороться за жизнь мужчины, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на выходных на озере Алаколь. По словам очевидцев, мужчина был пьян и чуть не утонул. Один из туристов попытался спасти его на катере и винтом задел ногу тонущего.



Гражданин 1984 года рождения был оперативно доставлен в центральную больницу Алакольского района, где у него диагностировали многооскольчатый перелом левой бедренной кости и коленного сустава. В результате ему ампутировали левую ногу.

"Проведено в экстренном порядке оперативное лечение ампутация нижней конечности с/3 бедра слева. На сегодня состояние больного остается крайне тяжелым, больной находится на ИВЛ аппарате", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в ЦРБ Алакольского района.

По данному факту в управлении полиции уже возбудили уголовное дело, расследование продолжается.

"Разбирательством по указанному факту занимаются сотрудники Алакольской районной полиции. Досудебное расследование проводится по ст. 344 ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта") УК РК", – сообщили в Департаменте полиции Жетысуской области.

Лечение пациента продолжается под тщательным наблюдением врачей.