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Здоровый мозг: какие продукты исключить из рациона

Здоровый мозг: какие продукты исключить из рациона Фото: pixabay
Российский врач-диетолог Елена Тихомирова перечислила продукты, которые вредят мозгу. Специалист призвала исключить их употребление из рациона, сообщает Zakon.kz.

Четыре самых вредных продукта в питании, которые вредят мозговой деятельности и нарушают здоровую функциональность мозга, перечислила российский врач-диетолог Тихомирова, пишет Газета.Ru.

Алкоголь

Алкоголь губит нейроны. И, как уже доказано, хоть нервные клетки и восстанавливаются, если пить очень много, то у человека снижаются когнитивные функции. Поэтому алкоголь в избыточном количестве крайне вреден для работы мозга.

Маргарин

Негативное влияние на работу мозга оказывает употребление переработанного растительного масла, так называемого гидрогенизированного жира. Классическим примером такого продукта является маргарин.

"Когда человек потребляет большое количество гидрогенизированного жира, он не перерабатывается организмом и откладывается в клетках, в том числе в клетках мозга. Соответственно, это ведет к его преждевременному разрушению и снижению когнитивной функции". Тихомирова, диетолог

Фастфуд

"В таких продуктах одномоментно содержится большое количество жира, углеводов, соли и различных пищевых добавок. Все это крайне негативно влияет на работу мозга. Классическим примером являются снеки, чипсы, гамбургеры, шаурма и т.д. А если запивать их сладкими напитками, то это еще больше способствует развитию ожирения, наличие которого приводит к снижению активности работы мозга", – отметила врач-диетолог.

Сахар

Глюкоза – это топливо, которое необходимо всему организму. И углеводы обязательно должны быть в рационе. Но если периодически сокращать их количество и допускать умеренные эпизоды голода, то это положительно сказывается на работе мозга.

"Если человек одномоментно съедает большое количество углеводов, быстрых и медленных, то есть это может быть как торт, так и жареная картошка, эти углеводы в большом количестве выбрасываются в кровь, уровень сахара в крови резко повышается и человек испытывает чувство сонливости. Это связано с тем, что большое количество углеводов блокирует центр жизненной активности, и человек становится ленивым, ему ничего не хочется делать, только спать. Такое состояние, конечно, не разрушает мозг клетки мозга, но делает его крайне вялым и неактивным", – рассказала Елена Тихомирова.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры нутрициологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Елена Ушанская рассказала о пользе и вреде мандаринов.

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