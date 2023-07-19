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В Алматы завершили часть ремонтных работ на проспекте Абая

Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы полностью завершены работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия по проезжей части и открыто движение на участках от пр. Достык до моста через реку Есентай в западном направлении и от ул. Тлендиева до ул. Ауэзова в восточном направлении, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате, начинаются работы на участке от ул. Ауэзова до моста через р. Есентай в восточном направлении. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения с 23:00 20 июля до 6:00 22 июля будут проводиться работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия с полным перекрытием движения по северной стороне проспекта.

В связи с перекрытием проезжей части внесены изменения в схемы движений следующих маршрутов на 21 июля:

  • №3 - в восточном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;
  • №25 - в восточном направлении - просп. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая далее по схеме; в западном направлении - без изменений;
  • №34 - в восточном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул Сатпаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;
  • №57 - в восточном направлении - просп. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая далее по схеме; в западном направлении - без изменений;
  • №62 - в западном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Жандосова - до КП "Горбольница №12"; в восточном направлении - начало движения с КП "Горбольница №12" - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - далее по схеме;
  • №65 - в восточном направлении - пр. Абая - ул. Розабакиева - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая далее по схеме; в западном направлении - без изменений;
  • №66 - в восточном направлении - ул. Жандосова - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина; в западном направлении - без изменений;
  • № 80 - в южном направлении - ул. Байзакова - ул. Жамбыла - ул. Муканова - ул. Сатпаева - ул. Манаса - далее по схеме; в северном направлении - ул. Ауэзова - ул. Жамбыла - далее по схеме;
  • №92 - в восточном направлении - пр. Абая - ул. Жарокова - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая далее по схеме; в западном направлении - без изменений;
  • №98 - в восточном направлении - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;
  • №118 - в восточном направлении - просп. Абая - пр. Гагарина - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;
  • №128 - в восточном направлении - просп. Абая - просп. Гагарина - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;
  • №120а - в восточном направлении - пр. Абая - пр. Гагарина - ул. Сатпаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая - далее по схеме; в западном направлении - без изменений;
  • ТП25 - в восточном направлении - ул. Маргулана - ул. Момышулы - пр. Абая - ул. Ауэзова - ул. Гоголя - ПКиО; в обратном направлении - без изменений;
  • ТП5 - в восточном направлении - ул. Саина - разворот на ул. Жубанова - ул. Саина - пр. Абая - ул. Ауэзова - ул. Гоголя - пр. Абылай хана - ж/д вокзал Алматы-2; В обратном направлении без изменений;
  • ТП19 - в восточном направлении - КАП3 - ул. Ашимова - пр. Раскулова - ул. Емцова - пр. Райымбека - ул. Утеген батыра - пр. Абая - ул. Ауэзова - ул. Гоголя - ПКиО - ул. Гоголя - ул. Калдаякова - ул. Жибек Жолы - Зеленый базар.

В обратном направлении – без изменений.

"Во избежание дорожно-транспортных происшествий и организации дорожного движения на вышеуказанном участке улиц будут задействованы сотрудники патрульной полиции", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ремонт по южной стороне проспекта аль-Фараби в Алматы близится к завершению.

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