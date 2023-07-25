Как ведутся ремонтных работы по проспектам Абая и аль-Фараби в Алматы

В настоящее время в Алматы завершены работы по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия по проезжей части на южной стороне проспекта аль-Фараби от ул. Торайгырова до проспекта Достык, по северной стороне от Достык до моста через реку Есентай – движение открыто, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, ведутся подготовительные работы по ремонту съездов с пр. Сейфуллина. По южной стороне проспекта завершены работы по предварительной трассировке, до конца июля начнется работа по нанесению постоянной разметки.

"По проспекту Абая параллельно работают две подрядные организации. По южной стороне завершены ремонтные работы и открыто движение от ул. Тлендиева до моста через реку Есентай. По северной стороне полимерное асфальтобетонное покрытие уложено от пр. Достык до моста через реку Есентай", – говорится в сообщении.

Также близится к завершению средний ремонт ул. Саина: от ул. Монке би до вдоль БАК-а, протяженностью 2,8 км. Движение по отремонтированному участку проезжей части планируется открыть 26 июля.

Отмечается, что после завершения работ по укладке полимерного асфальтобетонного покрытия по проезжей части в рамках среднего ремонта предусмотрены работы по ремонту тротуарной части указанных улиц.

Также в городе ведется ремонт улиц районного значения, завершение которых запланирован до конца октября. На сегодня работы по укладке асфальтобетонного покрытия завершены на таких улицах, как Вахтангова – от Жандосова до Лебедева, Тургут Озала – от Сатпаева до Тлендиева, сквозной проезд в Аксай-1 – от ул.Момышулы до пр.Райымбека, ряд улиц в мкр. Алгабас, Теректи и Рахат.

Ремонт дорожного полотна магистральных улиц в Алматы впервые идет с применением новых технологий. В составе асфальтобетонов используются полимеры. Такие смеси устойчивы к износу, имеют высокую температуру размягчения (65-70°С), поэтому легко выдерживают жару без особых последствий, служат намного дольше – 8-10 лет.

Ранее стало известно, что ремонт по южной стороне проспекта аль-Фараби в Алматы завершен.