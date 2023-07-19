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Токаев встретился с президентом Таджикистана

встреча Фото: Акорда
Глава государства провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на полях Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Отметив высокую динамику развития казахско-таджикских отношений, лидеры двух стран рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита Эмомали Рахмона в Астану в мае текущего года.

Особое внимание в ходе беседы было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического взаимодействия, а также укреплению культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня. Обсужден график предстоящих встреч.

Ранее сообщалось, что у главы государства Касым-Жомарта Токаева запланирован рабочий визит в Саудовскую Аравию.

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