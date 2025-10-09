Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном

9 октября 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президенты подтвердили неизменную приверженность курсу на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Таджикистана.

"Стороны обсудили ход реализации наиболее важных договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки". Акорда

Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Таджикистана успешного проведения саммита в формате "Центральная Азия – Россия", а также заседания Совета глав государств СНГ.

Как президента Казахстана встретили в Душанбе, мы писали здесь.