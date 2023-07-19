Генпрокуратура предъявила Трампу обвинения в деле о штурме Капитолия

Экс-президенту США Дональду Трампу Генпрокуратура предъявила обвинения по трем пунктам в деле о штурме Капитолия, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал NBC News, новые обвинения против Трампа содержат статьи о сговоре с целью обмана США и оказании влияния на свидетелей.

Во вторник Трамп заявил, что министерство юстиции США дало ему четыре дня на дачу показаний по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года, он ожидает ареста и обвинения. СМИ сообщили, что на имя Трампа прокуратура направила письмо, которое носит предупредительный характер - его информируют о готовящихся обвинениях и дают возможность в определенный срок дать показания или разъяснения властям.







"Письмо Трампу содержит три федеральных статьи обвинения, в том числе сговор с целью обмана США, оказания влияния на свидетелей", – указывает телеканал.

В мае экс-президенту США уже предъявили уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях Трамп не признал.