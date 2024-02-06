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Штурм Капитолия: Трамп остался без иммунитета против преследования по этому делу

Апелляционный суд в США постановил, что Трамп не имеет иммунитета против юридического преследования в деле о штурме Капитолия Фото: Wikimedia
Апелляционный суд в США постановил, что Трамп не имеет иммунитета против юридического преследования в деле о штурме Капитолия, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN, федеральный апелляционный суд заявил во вторник, что Дональд Трамп не имеет иммунитета от преследования за предполагаемые преступления, которые он совершил во время своего президентства для изменения результатов выборов 2020 года.

"Для целей этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом со всеми защитами любого другого уголовного подсудимого. Но любой исполнительный иммунитет, который мог защищать его во время его службы президента, больше не защищает его от этого преследования", – заявили в суде.

Ранее сообщалось, что экс-президент и вероятный участник предстоящих президентских выборов в США Дональд Трамп бросил открытый вызов своему главному оппоненту – действующему главе государства Джо Байдену. Трамп обратился к Байдену с предложением провести предвыборные дебаты.

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