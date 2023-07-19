Казахстан заинтересован в поставках сельхозпродукции в арабские страны

Фото: pixabay

Касым-Жомарт Токаев на первом Саммите "Центральная Азия+Совет сотрудничества арабских государств Залива" заявил, что Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в арабские страны, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: