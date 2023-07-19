Казахстан заинтересован в поставках сельхозпродукции в арабские страны
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Касым-Жомарт Токаев на первом Саммите "Центральная Азия+Совет сотрудничества арабских государств Залива" заявил, что Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в арабские страны, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что продовольственная безопасность остается важнейшим приоритетом.
"Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в арабские страны. Наша страна входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки. Опыт и возможности арабских партнеров в производстве, переработке и сертификации продукции "органик" и "халал" весьма востребованы", – отметил президент.
Он считает необходимым продолжить работу по синхронизации стандартов, системы технического регулирования и сертификации.
"Все эти задачи мы можем эффективно реализовать, используя потенциал Исламской организации продовольственной безопасности", – уверен Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что у главы государства Касым-Жомарта Токаева запланирован рабочий визит в Саудовскую Аравию.
19 июля президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом.
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