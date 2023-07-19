Токаев встретился с наследным принцем Кувейта

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, на полях первого Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с наследным принцем Государства Кувейт шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом. По его словам, Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии отношений между двумя странами и готов придать новый импульс взаимодействию по всем приоритетным направлениям.

Наследный принц Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер Ас-Сабах, выразив готовность к дальнейшему укреплению дружественных и взаимовыгодных отношений между Астаной и Эль-Кувейтом, подчеркнул наличие огромного потенциала для развития торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного, туристического сотрудничества.

Ранее сообщалось, что у главы государства Касым-Жомарта Токаева запланирован рабочий визит в Саудовскую Аравию.

18 июля Токаев посетил мечеть Пророка Мухаммеда в Медине.