Казахстан готов увеличить экспорт товаров с арабскими государствами

На Саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности увеличить казахстанский экспорт в страны Залива по 100 товарным позициям на сумму около 400 млн долларов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На саммите президент Казахстана представил свое видение приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества с арабскими странами Залива. По его словам, прежде всего, это расширение торгово-экономических связей.

"С удовлетворением отмечаю начавшийся в последние годы динамичный рост торговли нашего региона со странами Совета сотрудничества. Но цифровые показатели пока не отражают наш реальный потенциал. Мы имеем все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот. Для этого нам необходимо наращивать номенклатуру взаимной торговли. К примеру, Казахстан готов в кратчайшие сроки увеличить свой экспорт в страны Залива по 100 товарным позициям на сумму около 400 млн долларов". Касым-Жомарт Токаев

Ранее на полях Саммита "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Предметом их разговора также было дальнейшее расширение торгово-экономического взаимодействия.

Как сообщалось, у главы государства Касым-Жомарта Токаева запланирован рабочий визит в Саудовскую Аравию.

