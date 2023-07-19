Токаев указал на перспективы развития туризма с арабскими государствами

Касым-Жомарт Токаев на первом Саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" рассказал о перспективах развития межрегионального туризма с арабскими государствами, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность развития межрегионального туризма.

"Центральная Азия обладает уникальными туристическими ресурсами, которое необходимо использовать. Индустрия туризма считается одной из быстрорастущих сфер экономики региона. В этой связи мы готовы развивать взаимное продвижение туристского продукта в культурно-познавательной, экологической, спортивной, оздоровительной и деловой сферах", - отметил президент.

Президент напомнил, что на сегодняшний день Казахстан ввел безвизовый режим для всех стран Совета сотрудничества арабских государств, а также наладил прямое воздушное сообщение со столицами этих государств.

"Хочу подчеркнуть, что высказанные мною инициативы подтверждают стремление Казахстана к укреплению нашего сотрудничества в интересах обеспечения взаимного устойчивого роста и процветания", - заверил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности увеличить казахстанский экспорт в страны Залива по 100 товарным позициям на сумму около 400 млн долларов.