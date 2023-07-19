Казахстан готов к углублению взаимодействия с участниками Соглашения ОПЕК+

На Саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан как участник Соглашения ОПЕК+ высоко оценивает сотрудничество со странами Организации и готов к углублению взаимодействия, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что важным направлением является углубление энергетического сотрудничества.

"На территории государств Центральной Азии имеется более 30 млрд тонн разведанных запасов нефти и более 20 трлн кубометров газа. Это делает регион вторым в мире по объему нефтегазовых ресурсов после Аравийского полуострова. Казахстан как участник Соглашения ОПЕК+ высоко оценивает сотрудничество со странами Организации и готов к углублению всестороннего взаимодействия", - заявил президент.

Глава государства напомнил, что Казахстан ведет активную работу по диверсификации маршрутов транспортировки энергоресурсов.

При этом уделяет особое внимание модернизации и развитию новых генерирующих мощностей, привлечению передового опыта и технологий в сферу геологоразведки и добычи, а также развитию современной нефтехимической промышленности.

"Казахстан готов к тесному сотрудничеству с крупными энергетическими компаниями ваших стран, в частности, в области "зеленой" энергетики. Перспективными выглядят проекты с саудовской компанией ACWA Power, эмиратской Masdar, катарскими компаниями. Недавно на заседании Совета глав государств – членов ШОС я предложил провести в Казахстане Международный энергетический форум. Приглашаем экспортеров нефти и газа стран – членов Совета сотрудничества принять участие в этом мероприятии", - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Токаев заявил о готовности увеличить казахстанский экспорт в страны Залива по 100 товарным позициям на сумму около 400 млн долларов.

