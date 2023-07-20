Как улучшить здоровье сердца за выходные

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля выяснили, что 150 минут физической активности несут одинаковые преимущества для здоровья сердца, независимо от того, распределяет ли их человек на всю неделю или на один-два дня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал JAMA, не менее 150 минут умеренной или интенсивной физической активности в неделю улучшают общее состояние здоровья, но не было ясно, могут ли концентрированные упражнения обеспечить те же преимущества, что и более равномерно распределенная активность.

Согласно информации, специалисты использовали данные 89 573 человек, которые носили наручные устройства для регистрации их общей физической активности и ее интенсивности.

Отмечается, что среди участников 33,7% были неактивными (посвящали менее 150 минут физической активности от умеренной до высокой в неделю), 42,2% концентрировались на активности в выходные дни (двигались не менее 150 минут в неделю, из которых не менее 75 минут – на выходных) и 24,0% были активны регулярно, то есть 150 минут активности были распределены равномерно в течение недели.

По сравнению с малоподвижной группой риск сердечного приступа был на 27% ниже у активных в выходные и на 35% ниже у регулярно активных, пишет издания. Риск сердечной недостаточности был снижен на 38% и 36% соответственно.

"Наши результаты показывают, что вмешательства, направленные на повышение физической активности, даже сосредоточенные в течение одного или двух дней в неделю, могут улучшить сердечно-сосудистое здоровье", – отметили авторы.

Теперь ученые планируют оценить, может ли активность на выходных быть связана со снижением риска других заболеваний.

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