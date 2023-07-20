Как улучшить здоровье сердца за выходные
Как пишет журнал JAMA, не менее 150 минут умеренной или интенсивной физической активности в неделю улучшают общее состояние здоровья, но не было ясно, могут ли концентрированные упражнения обеспечить те же преимущества, что и более равномерно распределенная активность.
Согласно информации, специалисты использовали данные 89 573 человек, которые носили наручные устройства для регистрации их общей физической активности и ее интенсивности.
Отмечается, что среди участников 33,7% были неактивными (посвящали менее 150 минут физической активности от умеренной до высокой в неделю), 42,2% концентрировались на активности в выходные дни (двигались не менее 150 минут в неделю, из которых не менее 75 минут – на выходных) и 24,0% были активны регулярно, то есть 150 минут активности были распределены равномерно в течение недели.
По сравнению с малоподвижной группой риск сердечного приступа был на 27% ниже у активных в выходные и на 35% ниже у регулярно активных, пишет издания. Риск сердечной недостаточности был снижен на 38% и 36% соответственно.
"Наши результаты показывают, что вмешательства, направленные на повышение физической активности, даже сосредоточенные в течение одного или двух дней в неделю, могут улучшить сердечно-сосудистое здоровье", – отметили авторы.
Теперь ученые планируют оценить, может ли активность на выходных быть связана со снижением риска других заболеваний.
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