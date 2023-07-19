Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Чем отличается стресс от депрессии

эксперт Фото: pixabay
Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева назвала основные отличия стресса от депрессии, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, стресс – это ответная реакция на негативные ситуации и перенапряжение, и его нельзя назвать исключительно отрицательным проявлением.

"Находясь в состоянии стресса, человек может извлекать пользу из определенных событий и достигать положительного результата. Стресс представляет собой временное явление, когда организм в ходе выброса адреналина реагирует на определенные факторы", – цитирует "Мослента" специалиста.

Она отметила, что во время стресса человек может работать над сложным деловым проектом, который "нужно было сдать еще вчера", и получить блестящий результат, или выдать на собеседовании остроумный ответ.

Когда стрессовых факторов становится слишком много и они продолжаются долгое время, он может перейти в депрессию, добавила эксперт.

Эксперт уточнила, что этим заболеванием страдают более 5% людей в мире. В отличие от стресса депрессия является серьезной проблемой, приводящей к эмоциональным страданиям, полной потере работоспособности и трудностям при общении.

"Люди, страдающие от подобного состояния, ощущают полное безразличие к окружающему миру, подавленность, утопают в своих отрицательных эмоциях. Если при стрессе человек ощущает учащенное сердцебиение, покраснение лица и шум в голове, то при депрессии он не чувствует никаких физических проявлений". Бибигуль Кушалиева

Кроме того, людям в таком состоянии кажется, что мир в буквальном смысле визуально стал более серым, утратил краски. В этом состоянии человеку хочется меньше двигаться и есть, больше спать и прокручивать негативные мысли в голове.

Находиться в состоянии депрессии длительное время опасно, поэтому имеет смысл обратиться за помощью к специалисту, подчеркнула Кушалиева.

"У стресса и депрессии мало общего. И то, и другое состояние является ответной реакцией человеческого организма на раздражающие факторы, но если в первом случае из происходящего состояния можно извлечь реальную пользу, то второй пункт представляет собой серьезную опасность для нервной системы". Бибигуль Кушалиева

Ранее сомнолог заявил о том, какие необычные поступки совершают люди во время сна.

Читайте также

Ученые нашли новый препарат, замедляющий развитие болезни Альцгеймера

На Солнце произошли три мощные вспышки класса М

Чем опасны и полезны небольшие дозы алкоголя

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
Средний размер пенсии снизился в Казахстане
Средний размер пенсии снизился в Казахстане
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
российский рубль
Рубль пикирует вниз: упадет ли тенге вслед за российской валютой
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления