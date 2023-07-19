Чем отличается стресс от депрессии

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева назвала основные отличия стресса от депрессии, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, стресс – это ответная реакция на негативные ситуации и перенапряжение, и его нельзя назвать исключительно отрицательным проявлением.

"Находясь в состоянии стресса, человек может извлекать пользу из определенных событий и достигать положительного результата. Стресс представляет собой временное явление, когда организм в ходе выброса адреналина реагирует на определенные факторы", – цитирует "Мослента" специалиста.

Она отметила, что во время стресса человек может работать над сложным деловым проектом, который "нужно было сдать еще вчера", и получить блестящий результат, или выдать на собеседовании остроумный ответ.

Когда стрессовых факторов становится слишком много и они продолжаются долгое время, он может перейти в депрессию, добавила эксперт.

Эксперт уточнила, что этим заболеванием страдают более 5% людей в мире. В отличие от стресса депрессия является серьезной проблемой, приводящей к эмоциональным страданиям, полной потере работоспособности и трудностям при общении.

"Люди, страдающие от подобного состояния, ощущают полное безразличие к окружающему миру, подавленность, утопают в своих отрицательных эмоциях. Если при стрессе человек ощущает учащенное сердцебиение, покраснение лица и шум в голове, то при депрессии он не чувствует никаких физических проявлений". Бибигуль Кушалиева

Кроме того, людям в таком состоянии кажется, что мир в буквальном смысле визуально стал более серым, утратил краски. В этом состоянии человеку хочется меньше двигаться и есть, больше спать и прокручивать негативные мысли в голове.

Находиться в состоянии депрессии длительное время опасно, поэтому имеет смысл обратиться за помощью к специалисту, подчеркнула Кушалиева.

"У стресса и депрессии мало общего. И то, и другое состояние является ответной реакцией человеческого организма на раздражающие факторы, но если в первом случае из происходящего состояния можно извлечь реальную пользу, то второй пункт представляет собой серьезную опасность для нервной системы". Бибигуль Кушалиева

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