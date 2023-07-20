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Токаев: Саудовская Аравия является ключевым стратегическим партнером Казахстана

встреча Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, приветствуя наследного принца, премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда, лидер Казахстана поблагодарил его за приглашение принять участие в первом Саммите глав государств "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" и оказанное гостеприимство.

Президент отметил, что Саудовская Аравия является ключевым стратегическим партнером Казахстана в исламском и арабском мире.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в энергетике, включая "зеленую" энергию, туризме, аграрной и транспортно-логистической сферах.

В свою очередь наследный принц Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд отметил, что Казахстан является надежным и важным партнером Саудовской Аравии в регионе Центральной Азии.

По его словам, имеется большой потенциал для дальнейшего развития и укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей. Он выразил намерение способствовать усилиям по выведению двусторонних отношений на новый уровень.

Ранее Токаев в ходе встречи с принцем Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмедом аль-Джабером Ас-Сабахом обсудил перспективы развития казахско-кувейтского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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