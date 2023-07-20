В Германии предложили ввести полуденную сиесту

Немцы страдают из-за жары, а немецкие эксперты в области здравоохранения работают изо всех сил, чтобы придумать как облегчить жизнь. Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах предложил ввести сиесту по южноевропейскому образцу, сообщает Zakon.kz

Министр здравоохранения Карл Лаутербах написал в Twitter, что сиеста в жару может быть эффективна, но правительство не намерено вмешиваться в этот вопрос.



"Сиеста в жару, безусловно, неплохое предложение. Работодатели и работники должны сами договариваться об этом. Конечно, это имеет смысл с медицинской точки зрения для многих профессий", - написал он.

Siesta in der Hitze ist sicherlich kein schlechter Vorschlag. Das sollten aber Arbeitgeber und Arbeitnehmer selbst aushandeln. Medizinisch sicher für viele Berufe sinnvoll. https://t.co/LUtRrWBaeg — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 18, 2023

Ранее федеральная ассоциация женщин-врачей и врачей государственной службы здравоохранения рекомендовала такой подход к работе. В заявлении говорится, что нужно ориентироваться на методы работы в жару в южных странах. Речь идет о том, чтобы вставать рано, продуктивно работать утром и проводить сиесту в полдень. Это концепция должна быть принята в летние месяцы в Германии.

Ранее мы писали, что Европа готовится к рекордной жаре.