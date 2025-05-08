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Мир

Режим ЧС планируют ввести в Германии из-за мигрантов

в Германии вводят режим ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 23:17 Фото: pixabay
Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) национального масштаба из-за обострения миграционного кризиса, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Die Welt со ссылкой на источники в правительстве, среди ключевых мер – активация статьи 72 Договора о функционировании Европейского союза, которая позволит отказывать беженцам в предоставлении убежища, и ужесточение контроля на границах и ускорение процедур депортации.

Согласно опросу YouGov, проведенному перед выборами в бундестаг, миграция стала главной проблемой для 31% немцев. На втором месте – экономика и инфляция (26%), на третьем – социальная безопасность (16%).

Ранее сообщалось, что из каких стран больше всего приезжает трудовых мигрантов в Казахстан.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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