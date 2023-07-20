Сколько денег Казахстану принесли туристские взносы

В Министерстве культуры и спорта РК рассказали, сколько денег в бюджет с начала 2023 года принесли туристские взносы (так называемый bed tax), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МКС РК 20 июля, с начала года в бюджеты акиматов поступило около 314 млн тенге за счет туристских взносов. Больше всего взносов (86% от общей суммы, или 270,6 млн тенге) заплатили иностранные туристы в Алматы. На втором месте – Астана (37,7 млн тенге взносов).

Туристские взносы – это суммы, которые иностранцы платят за каждый день проживания в гостиницах Казахстана. Размеры взносов определяют акиматы. Деньги также поступают в бюджеты местных исполнительных органов.







"Средства от туристского взноса должны направлять на развитие туристской инфраструктуры, благоустройство территорий, реализацию мероприятий по продвижению туристских возможностей. Это будет стимулировать увеличение количества туристов, посещающих регионы", – пояснил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.

Туристский взнос действует в Казахстане с 2023 года. В апреле стало известно, что его ставки станут фиксированными.