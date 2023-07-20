Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько денег Казахстану принесли туристские взносы

Сколько денег Казахстану принесли туристские взносы Фото: Zakon.kz
В Министерстве культуры и спорта РК рассказали, сколько денег в бюджет с начала 2023 года принесли туристские взносы (так называемый bed tax), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МКС РК 20 июля, с начала года в бюджеты акиматов поступило около 314 млн тенге за счет туристских взносов. Больше всего взносов (86% от общей суммы, или 270,6 млн тенге) заплатили иностранные туристы в Алматы. На втором месте – Астана (37,7 млн тенге взносов).

Туристские взносы – это суммы, которые иностранцы платят за каждый день проживания в гостиницах Казахстана. Размеры взносов определяют акиматы. Деньги также поступают в бюджеты местных исполнительных органов.         


"Средства от туристского взноса должны направлять на развитие туристской инфраструктуры, благоустройство территорий, реализацию мероприятий по продвижению туристских возможностей. Это будет стимулировать увеличение количества туристов, посещающих регионы", – пояснил председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.

Туристский взнос действует в Казахстане с 2023 года. В апреле стало известно, что его ставки станут фиксированными.

Читайте также

В каких регионах Казахстана тратят больше всего денег на защиту экологии

"Казахтелеком" массово переводит клиентов на оптику

Минэнерго: KEGOC сорвал ввод системы балансирующего рынка электроэнергии в Казахстане

Никита Дробны
Астана МКС РК Алматы Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
Средний размер пенсии снизился в Казахстане
Средний размер пенсии снизился в Казахстане
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
В Казахстане усилили контроль за рейсами из Египта из-за вспышки неизвестной болезни
В Казахстане усилили контроль за рейсами из Египта из-за вспышки неизвестной болезни
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления