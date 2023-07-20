В Казахстане можно будет корректировать данные по объектам недвижимости

Министерство юстиции разработало Правила оказания государственной услуги "Актуализация (корректировка) сведений объектов недвижимости в информационной системе "Государственная база данных "Регистра недвижимости", сообщает Zakon.kz.

Для получения государственной услуги физические и юридические лица подают заявление и пакет документов через услугодателя по местонахождению объекта недвижимого имущества или веб-портал "электронного правительства".

Так, при обращении через государственную корпорацию подаются:

заявление по форме;

электронный документ (правоустанавливающие и идентификационные документы на объект недвижимости).

При обращении через портал:

заявление (запрос) с указанием причины проведения необходимой корректировки, подписанное электронной цифровой подписью заявителя;

электронный документ (правоустанавливающие и идентификационные документы на объект недвижимости).

При подаче документов в "личном кабинете" портала услугополучателя отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги, с указанием даты и времени получения результата оказания государственной услуги.

Услугодатель проверяет полноту пакета, представленных документов на соответствие действующему законодательству, затем вносит корректировку сведений объектов недвижимости в правовой кадастр в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.

После внесения соответствующих корректировок исполнитель услугодателя направляет на согласование и подписание руководству услугодателя результат оказания государственной услуги.

Отказать в оказании гоуслуги могут последующим причинам:

Установление недостоверности документов, представленных услугополучателем или данных (сведений), содержащихся в них. Отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Вместе с тем предусматривается, что если заявитель имеет полную или частичную утрату способности, или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, то прием документов производится услугодателем с выездом по месту жительства. Для этого необходимо обратиться на единый контакт-центр 1414, 8 800 080 7777.

В этом случае услуга оказывается в электронной форме через портал при условии наличия электронной цифровой подписи или использования одноразового пароля, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала.

Обратившийся проходит авторизацию методами доступными в мобильном приложении и информационных системах пользователей, далее в разделе "Цифровые документы" просматривает необходимый документ для дальнейшего использования.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 августа.

Ранее мы сообщали, что в Казахстане изменились правила регистрации прав на недвижимое имущество.