Как скорректировать данные в базе по недвижимости: новые правила
Актуализация (корректировка) сведений объектов недвижимости в информационной системе единого государственного кадастра недвижимости (ИС ЕГКН) означает внесение измененных данных по объектам недвижимости на основании заявления.
Корректировка сведений проводится в случае допущения ошибочных сведений в базе на основании правоустанавливающих и идентификационных документов.
Государственная услуга оказывается филиалами государственной корпорации "Правительство для граждан".
Производить актаулизацию могут физические и юридические лица.
Выдача результатов оказания госуслуги, в том числе через в Единый контакт-центр, производится в течение трех рабочих дней.
Приказ вводится в действие с 17 ноября 2023 года.