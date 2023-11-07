Как скорректировать данные в базе по недвижимости: новые правила

Министр юстиции приказом от 16 октября 2023 года утвердил Правила оказания государственной услуги "Актуализация (корректировка) сведений объектов недвижимости в информационной системе единого государственного кадастра недвижимости", сообщает Zakon.kz.

Актуализация (корректировка) сведений объектов недвижимости в информационной системе единого государственного кадастра недвижимости (ИС ЕГКН) означает внесение измененных данных по объектам недвижимости на основании заявления.

Корректировка сведений проводится в случае допущения ошибочных сведений в базе на основании правоустанавливающих и идентификационных документов.

Государственная услуга оказывается филиалами государственной корпорации "Правительство для граждан".

Производить актаулизацию могут физические и юридические лица.

Выдача результатов оказания госуслуги, в том числе через в Единый контакт-центр, производится в течение трех рабочих дней.

Приказ вводится в действие с 17 ноября 2023 года.





