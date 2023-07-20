Задержан замакима Шымкента – источник
Фото: Facebook/Максут Исахов
В Шымкенте задержали заместителя акима Максута Исахова. Об этом Zakon.kz стало известно сегодня, 20 июля 2023 года.
По информации источника, задержание Максута Исахова проводили сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) РК.
Пока неизвестно, за что задержали замакима Шымкента.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментариями в пресс-службу КНБ РК и акимата Шымкента.
Максут Исахов занимает должность заместителя акима Шымкента с февраля 2020 года.
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