Китай лидирует по медалям на ЧМ-2023 по водным видам спорта

В японском Фукуока проходит мировое первенство по водным видам спорта. После первой недели данных соревнований сборная Китая лидирует в медальном зачете, сообщает Zakon.kz.

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Китайские спортсмены по количеству медалей в два с половиной раза опережают своих преследователей из Японии и Германии. После шестого дня соревнований представители Поднебесной завоевали в общей сложности 14 медалей: 10 золотых, две серебряные и две бронзовые.





Фото: Instagram/fukuoka2022

За китайцами с одинаковыми результатами по шесть наград следуют спортсмены Японии и Германии. У них по четыре медали высшего достоинства и два приза бронзового отлива.





Фото: Instagram/drs_kz

Что касается сборной Казахстана, то наши посланцы в медальном зачете занимают с 15-го по 18-е места наряду с еще тремя государствами, у которых по одной награде. Копилку казахстанской дружины 18 июля пополнил Эдуард Ким, который завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по артистическому плаванию (соло).

ЧМ-2023 по водным видам спорта завершится 30 июля.