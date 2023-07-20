Установлены требования к регистрации авто, ввезенным в Казахстан до 1 сентября 2022 года

Постановлением правительства Казахстана от 12 июля 2023 года утверждены Правила применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств, ввезенных на территорию РК до 1 сентября 2022 года, и проведения оценки их соответствия, сообщает Zakon.kz.

Правила распространяются на единичные легковые машины, используемые для перевозки людей (не более 8 мест), ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года из стран, не являющихся государствами-членами Евразийского экономического союза.

Как следует из документа, проведению оценки их соответствия подлежат не более 12 тысяч автомобилей.

Авто, прошедшие оценку соответствия и получившие свидетельство о безопасности транспортного средства, подлежат первичной регистрации.

Для проведения оценки соответствия автомобиля в орган по подтверждению соответствия подаются:

заявка на проведение оценки соответствия;

копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

копия документа, подтверждающего право владения или пользования (распоряжения) транспортным средством;

документ, подтверждающий ввоз транспортного средства в РК до 1 сентября 2022 года (грузовая таможенная декларация либо страховой полис, имеющий подтверждение в единой страховой базе данных);

для авто, являющихся результатом индивидуального технического творчества, документ о присвоении идентификационного номера транспортного средства;

общее техническое описание транспортного средства в объеме, достаточном для оформления свидетельства о безопасности;

доказательственные материалы (при наличии), подтверждающие соответствие транспортных средств требованиям правил, такими материалами являются один из следующих документов:

- копии сертификатов на компоненты;

- конструкторская или иная техническая документация, по которой изготавливается продукция;

- чертежи оригинальных деталей и технологические карты их производства либо соответствующая эскизная документация.

Испытательная лаборатория рассматривает заявку и принимает решение о проведении либо отказе в проведении оценки соответствия авто в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки.

Основанием для отказа в проведении оценки соответствия транспортного средства является представление неполного пакета документов.

Указывается, что оценке соответствия подвергаются только комплектные транспортные средства.

Согласно постановлению, Министерству внутренних дел РК поручено обеспечить первичную государственную регистрацию транспортных средств, прошедших оценку соответствия.

Ранее в МВД сообщили, что в Казахстане не будут легализовывать иностранные авто, ввезенные после 1 сентября 2022 года.