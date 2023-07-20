Активистка из Талгара добилась отмены штрафа за самостоятельный ремонт дороги

Неделю назад активистку из Талгарского района Алматинской области оштрафовали за вырубку деревьев и сброс мусора во время самостоятельного ремонта дороги. После проверки прокуратуры штраф отменили, а общественница подала жалобу в АДГС, сообщает Zakon.kz.

13 июля общественницу Галину Арзамасову из села Карабулак Талгарского района оштрафовали за ремонт улицы своими силами. Ее обвиняли в вырубке деревьев вдоль ремонтируемой улицы и сбросе строительного мусора.

Галина Арзамасова обратилась с заявлением в прокуратуру. Накануне стало известно, что представители надзорного органа разобрались в ситуации и отменили штраф.

"Аким рассказал, что якобы я подделала подписи жителей, которые были согласны на ремонт дорог. Мы провели собрание, все обрадовались, протокол схода я отдала в акимат перед началом ремонта, но меня решили оштрафовать. Я обратилась в прокуратуру, и штраф отменили, ведь деревья я не вырубала и закон не нарушала", – рассказала Галина Арзамасова корреспонденту Zakon.kz.

Женщина не собирается останавливаться на достигнутом. Общественница уже подала заявление в Агентство по делам государственной службы. Она намерена разобраться, почему сельский аким решил обвинить ее в нарушении закона.

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