Упавшее дерево едва не убило двух человек в Алматы

Упавшее дерево едва не убило женщину с инвалидностью и водителя такси в Турксибском районе Алматы. По словам местных жителей, это уже не первое такое происшествие, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы корреспонденту Zakon.kz, 20 июля на улице Староэлеваторской в Турксибском районе Алматы дерево упало на автомобиль такси, едва не убив водителя и пассажирку.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Такси подъехало к зданию, где расположен Центр социальной поддержки Турксибского района. В машине находилась пассажирка – женщина с инвалидностью. Водитель вышел из автомобиля, достал из багажника инвалидную коляску и начал помогать пассажирке выбраться из салона, чтобы посадить ее в коляску. В этот момент на машину сверху рухнула крона старого дерева, ствол которого переломился пополам.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности, в результате происшествия никто не пострадал. Таксист и его пассажирка отделались испугом. Повреждения получил только автомобиль.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

По словам местных жителей, такие случаи происходят уже не впервые. В этом микрорайоне много старых аварийных деревьев, которые никто не спиливает. Ветви этих деревьев порой падают даже от легкого ветерка.

Фото: Zakon.kz

Больше всего жильцов домов по улице Староэлеваторской беспокоит то, что прямо рядом с детской площадкой растут пять высоких старых тополей. Горожане опасаются, что деревья вот-вот упадут. При этом тополя могут повредить линии электропередачи и газопровода, не говоря уже о детях, играющих на площадке, посетителях Центра социальной поддержки и автомобилях жильцов.

Фото: Zakon.kz

Местные жители рассказали, что уже неоднократно обращались в КСК и в акимат с просьбами спилить аварийные деревья. Но никто так до сих пор и не принял никаких мер по этим обращениям.

Ранее в Центральном парке Алматы упавшее дерево повредило летнюю террасу кафе.