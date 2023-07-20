Грозят ли Казахстану вторичные санкции, рассказали в МИД РК

На брифинге в СЦК 20 июля заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров ответил на вопрос о том, есть ли риск введения вторичных санкций в отношении Казахстана. Он также прокомментировал намерения США ввести санкции в отношении Кыргызстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам замглавы МИД РК Алмаса Айдарова, вторичные санкции Казахстану не грозят.

"Нет, в последнем пакете (экономических санкций США против РФ. – Ред.) этого нет. Мы предварительную работу провели для того, чтобы Казахстан в эту рисковую зону не попадал. Мы абсолютно открыты и готовы сотрудничать". Алмас Айдаров

При этом вице-министр отметил, что ситуация вокруг введения вторичных санкций в отношении Кыргызстана вызывает определенное беспокойство. К тому же недавно стало известно, что компания "Тыныс", входящая в АО "Казахстан инжиниринг", поставляла товары двойного назначения в Россию.

"Конечно, нас это беспокоит. С самого начала введения санкций против России мы активно отслеживаем этот процесс для того, чтобы с нашими западными партнерами иметь прямой, открытый диалог. Мы всегда заявляли о том, что мы не предпринимаем каких-то специальных действий, чтобы уклоняться или скрываться от санкций. Но при этом продолжаем наши традиционные экономические отношения с Россией". Аслам Айдаров

Что касается санкционных товаров и последнего пакета санкций, в котором фигурирует Кыргызстан, спикер пояснил, что Казахстан с прошлого года вообще запретил поставки в Россию товаров военного назначения.

"По товарам двойного назначения введена специальная сертификация. То есть нужна специальная лицензия, получение разрешения на вывоз. Кроме того, по электронным счетам-фактурам отслеживаются все санкционные товары, которые через Казахстан или из Казахстана поставляются. Если такие риски мы видим, то выявляются компании-однодневки, – компании, которые были созданы без истории и наращивают объемы подобной продукции, – и мы предпринимаем превентивные меры по их остановке". Алмас Айдаров

По словам замминистра, также во всех системах КГД внедрили систему управления рисками. Ее дополняют новыми данными в зависимости от новых санкционных требований. Система выявляет фирмы-однодневки и фамилии, на которые оформляют такие компании. По ним ведут дальнейшую работу и пресекают их деятельность.

"В новостях мы активно освещали, что приезжают специально назначенные офицеры по санкциям ЕС, Великобритании, США. Они приезжали с разъяснениями, семинарами в Казахстан, чтобы мы совместно вырабатывали меры, чтобы не нарушить санкционный режим при поставках товаров в Россию. Поэтому здесь, я думаю, наш опыт уникален, во многом мы с коллегами выстраиваем хороший диалог, чтобы предупреждать подобные действия". Алмас Айдаров

Представитель МИД РК подчеркнул, что при возникновении рисков в министерстве сразу же принимают меры реагирования.

"Мы ничего не скрываем. Мы своих коллег, наоборот, просим, если они видят где-то риски, что у нас могут возникнуть подобные компании, предупреждать нас, чтобы мы совместно реагировали. Поэтому сейчас в последнем пакете санкций по нашим компаниям и угроз в отношении Казахстана мы не видим", – заключил Алмас Айдаров.

19 июля стало известно, что США планируют ввести санкции в отношении Кыргызстана из-за торговли запретными товарами с Россией.