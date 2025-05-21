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Экономика и бизнес

Помогают ли казахстанские компании России обходить санкции, рассказали в МИД

Санкции, санкция, санкции против России, санкционирование, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 12:17 Фото: Zakon.kz
Заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин в кулуарах Мажилиса 21 мая 2025 года прокомментировал информацию о том, что казахстанские компании якобы помогают России обходить санкции, поставляя товары, которые можно использовать для войны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отрицает такие факты.

"Такого нет. Риски, конечно, есть. Есть два списка санкций – европейский и американский. И Казахстан на очень хорошем счету у наших партнеров – и у европейцев, и у американцев – с точки зрения соблюдения санкций. Потому что мы не хотим подводить ни наших производителей, ни нашу страну, допуская обход санкций. Но риск есть, и мы предупреждаем. Для этого есть система экспортного контроля, есть санкционные списки, и мы с Минторговли и другими министерствами отрабатываем. То есть мы на это очень сильно смотрим, зачастую во вред себе", – сказал он.

27 февраля 2025 года президент США Дональд Трамп принял решение продлить на один год действие ряда санкционных мер в отношении России.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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