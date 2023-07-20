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Переименование пика Нурсултан в горах Алматы опровергла федерация альпинизма

Федерация альпинизма Алматы объяснила технической ошибкой "переименование" пика Нурсултан Фото: Федерация альпинизма Алматы
В Федерации альпинизма Алматы опровергли информацию о переименовании пика Нурсултан, которая появилась в программе альпиниады "Алматы-2023". По утверждению федерации, произошла "техническая ошибка", сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте Федерации альпинизма Алматы 20 июля, альпиниада состоялась 8-9 июля. Ее участники поднимались на одну из вершин Заилийского Алатау, которая в разное время была известна под разными названиями – пик Алматинский, пик Комсомола (с 1935 по 1997 год), пик Нурсултан (с 1997 года).

В программе альпиниады гора была названа пиком Алматинским, поскольку это "исторически первое имя вершины". Что касается пометки о том, что с 2023 года пик якобы больше не носит имя первого президента Казахстана, то ее в федерации назвали "технической ошибкой".

"В компетенцию федерации не входит изменение названий географических объектов. В настоящее время, согласно официальному реестру географических объектов, вершина носит название "пик Нурсултан", – говорится в заявлении Федерации альпинизма Алматы.

Ранее в программе альпиниады "Алматы-2023" появилось упоминание о том, что пик Нурсултан с 2023 года якобы переименован в пик Алматинский. В материалах на сайте федерации вершина также фигурирует под своим изначальным историческим названием. Это привлекло внимание ряда казахстанских СМИ. Ошибку в программе исправили после появления соответствующих публикаций.

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