Альпиниаду на пик Героев Панфиловцев в Алматы перенесли

В пресс-службе акимата Алматы заявили о переносе Альпиниады на пик Героев-Панфиловцев. Решение было принято по рекомендации ДЧС города, Службы спасения, Федерации альпинизма Алматы и лавинной станции "Шымбулак", сообщает Zakon.kz.

Разведка маршрута от альплагеря "Туюксу" до перевала Маншук Маметовой от 27-28 апреля 2024 года показала, что снежный покров при уменьшении температуры воздуха увеличился на 20 см, при этом значительно повысился уровень лавинной опасности.

"В связи с угрозой схода лавин оргкомитет Альпиниады "Алматы-2024" сообщает о переносе сроков проведения массового восхождения на пик Героев-Панфиловцев с 7 мая на 12 мая 2024 года". Пресс-служба акимата Алматы

Таким образом, маршрут восхождения начинается 12 мая в 05:30 от высокогорного катка "Медеу" (1600 м). Подъем до ГЛК "Шымбулак" и далее через урочище Туюк-Су – урочище Мынжылки (3000 м) – ледник Маншук Маметовой (3600 м) – перевал Маншук Маметовой (3900 м) – пик Героев-Панфиловцев (4120 м). Высота вершины – 4120 метров.

Альпинистская сложность маршрута оценивается как 1А категории трудности.

К участию в альпиниаде приглашаются все желающие, однако участники должны быть экипированы соответственно погодным условиям и иметь горный туристский опыт.

Пик Героев-Панфиловцев, названный в честь славной дивизии под командованием Ивана Панфилова, является символом мужества, бесстрашия и самоотверженности советских воинов. Впервые пик был покорен в 1942 году группой курсантов Всесоюзной школы горной подготовки. Ежегодные альпиниады на пик Героев-Панфиловцев проводятся с 2012 года и собирают всех желающих совершить безопасное восхождение на одну из красивейших вершин Малоалматинского ущелья.

С прогнозом погоды в Алматы на 6 и 7 мая 2024 года можно ознакомиться по ссылке.