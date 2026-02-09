#Казахстан в сравнении
События

В Шымкенте врачи оживили младенца с остановкой сердца

ножки, младенец, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2026 18:23 Фото: pexels
В Шымкенте врачи спасли жизнь двухмесячного младенца, у которого остановилось сердце. Детали Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского Управления общественного здравоохранения.

Известно, что это произошло еще 1 февраля 2026 года.

По данным медиков, в 00:14 на пульт 103 поступил экстренный вызов.

Стоит уточнить, что бригада скорой помощи прибыла на место всего за 6 минут.

"Ребенок находился без сознания, дыхание и пульс отсутствовали", – рассказывают врачи.

По словам матери, спустя 15-20 минут после кормления малыш начал срыгивать и задыхаться. Когда он стал хрипеть и посинел, женщина сразу же вызвала скорую помощь.

Уже через 2-3 минуты после реанимационных действий сердцебиение, дыхание и пульс ребенка восстановились.

После младенца доставили в Шымкентскую городскую клиническую детскую больницу, где он находится под наблюдением специалистов.

Немного ранее мы сообщали, что в Алматы врачи выходили глубоко недоношенную девочку, родившуюся с экстремально низкой массой тела – всего 730 граммов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
