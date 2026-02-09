В Шымкенте врачи оживили младенца с остановкой сердца
Фото: pexels
В Шымкенте врачи спасли жизнь двухмесячного младенца, у которого остановилось сердце. Детали Zakon.kz рассказали в пресс-службе городского Управления общественного здравоохранения.
Известно, что это произошло еще 1 февраля 2026 года.
По данным медиков, в 00:14 на пульт 103 поступил экстренный вызов.
Стоит уточнить, что бригада скорой помощи прибыла на место всего за 6 минут.
"Ребенок находился без сознания, дыхание и пульс отсутствовали", – рассказывают врачи.
По словам матери, спустя 15-20 минут после кормления малыш начал срыгивать и задыхаться. Когда он стал хрипеть и посинел, женщина сразу же вызвала скорую помощь.
Уже через 2-3 минуты после реанимационных действий сердцебиение, дыхание и пульс ребенка восстановились.
После младенца доставили в Шымкентскую городскую клиническую детскую больницу, где он находится под наблюдением специалистов.
Немного ранее мы сообщали, что в Алматы врачи выходили глубоко недоношенную девочку, родившуюся с экстремально низкой массой тела – всего 730 граммов.
