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Тонущего ребенка спасли на водохранилище в Семее

Тонущего ребенка спасли из воды в Семее Фото: pixabay
Шестилетнего ребенка, тонувшего в Шульбинском водохранилище Семея, успел вытащить из воды подоспевший во время спасатель, сообщает Zakon.kz.

3 июня на Шульбинском водохранилище Семея шестилетний мальчик убежал от отдыхающей на берегу семьи и зашел в воду. Родители не заметили, что малыш отправился к воде, где вскоре начал тонуть, передает Аbainews.

На счастье, ребенка заметил видевший на берегу пожарный-спасатель Алтынбек Алимжанов. Он и бросился в воду за тонущим ребенком. Спасатель вытащил мальчика из воды и передал его родителям.

Ранее в Шымкенте шестилетнего мальчика из воды спасли два школьника. Подростки не только вытащили из воды уже наглотавшегося воды ребенка, но и провели реанимационные мероприятия, в результате чего мальчик начал дышать.

Позднее юных героев наградили медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін" по приказу министра по чрезвычайным ситуациям РК Юрия Ильина.

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Мария Мельникова
Семей
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