Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лионель Месси будет капитаном ФК "Интер Майами"

Месси будет капитаном ФК "Интер Майами" Фото: Instagram/intermiamicf
Аргентинский форвард Лионель Месси выведет свою новую команду "Интер Майами" на ближайший матч в капитанской повязке. Вероятнее всего, это случится 21 июля, когда американский клуб примет на своей арене мексиканский "Крус Асуль", сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе"

Как передает Infobae, капитан аргентинской сборной Лионель Месси будет ключевым игроком "Интер Майами". Как известно, 36-летний футболист уже тренируется в составе своего нового клуба. На одной из этих тренировок аргентинец и другой звездный новичок команды Серхио Бускетс задержались на футбольной площадке, чтобы проконсультировать молодых игроков "Интера" и дать им советы.

Контракт Месси с американской командой рассчитан до конца 2025 года, он будет играть под номером 10. Болельщики смогут увидеть аргентинского нападающего на поле уже в ближайшие дни. Скорее всего, Месси дебютирует за "Интер Майами" 21 июля в матче с "Крус Асулем" из Мексики, в Кубке Лиги.

Будущие два матча – против мексиканцев и против коллектива "Атланты" – будут ключевыми для клуба из Майами. Если команда проиграет эти встречи, то может вылететь из турнира в первом раунде Кубка. Это оставит Месси и его новый клуб без игр до 20 августа, когда возобновится чемпионат MLS. В этот день команда сыграет дома с футбольным клубом "Шарлотт".

Ранее Месси опубликовал фото со своей первой тренировки в "Интер Майами".

Читайте также

Китай лидирует по медалям на ЧМ-2023 по водным видам спорта

Куандык Шынасилов
Месси Лионель
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кто рискуют встретить старость в нищете
Астрологи рассказали, кто рискует встретить старость в нищете
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
Что нельзя надевать и брать с собой в самолет, поезд и машину
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
Мост через Бухтарминское водохранилище рискует стать долгостроем
Мост через Бухтарминское водохранилище может стать долгостроем
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления