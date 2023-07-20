Лионель Месси будет капитаном ФК "Интер Майами"

Аргентинский форвард Лионель Месси выведет свою новую команду "Интер Майами" на ближайший матч в капитанской повязке. Вероятнее всего, это случится 21 июля, когда американский клуб примет на своей арене мексиканский "Крус Асуль", сообщает Zakon.kz.

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Как передает Infobae, капитан аргентинской сборной Лионель Месси будет ключевым игроком "Интер Майами". Как известно, 36-летний футболист уже тренируется в составе своего нового клуба. На одной из этих тренировок аргентинец и другой звездный новичок команды Серхио Бускетс задержались на футбольной площадке, чтобы проконсультировать молодых игроков "Интера" и дать им советы.

Контракт Месси с американской командой рассчитан до конца 2025 года, он будет играть под номером 10. Болельщики смогут увидеть аргентинского нападающего на поле уже в ближайшие дни. Скорее всего, Месси дебютирует за "Интер Майами" 21 июля в матче с "Крус Асулем" из Мексики, в Кубке Лиги.

Будущие два матча – против мексиканцев и против коллектива "Атланты" – будут ключевыми для клуба из Майами. Если команда проиграет эти встречи, то может вылететь из турнира в первом раунде Кубка. Это оставит Месси и его новый клуб без игр до 20 августа, когда возобновится чемпионат MLS. В этот день команда сыграет дома с футбольным клубом "Шарлотт".

Ранее Месси опубликовал фото со своей первой тренировки в "Интер Майами".