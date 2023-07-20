Качеством своей жизни довольны менее половины казахстанцев

Бюро национальной статистики РК опубликовало результаты обследования "Качество жизни населения", которое ведомство провело в марте. По итогу опроса оказалось, что качеством своей жизни удовлетворены менее половины опрошенных, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 20 июля, только 41,8% респондентов сказали, что удовлетворены своей жизнью. При этом среди сельских жителей тех, кого все устраивает, оказалось больше (46,5% против 39,6% среди горожан). Мужчины в Казахстане довольны своей жизнью больше, чем женщины (45,4% против 39,5%).

По сравнению с аналогичным опросом, который статистики проводили в 2022 году, казахстанцы стали чуть более позитивно оценивать свою жизнь – уровень удовлетворенности вырос всего на 0,5 процентного пункта.

Согласно данным статистиков, своим здоровьем удовлетворены 47,6% участников исследования (частично удовлетворены 49,3%). Качество услуг скорой помощи устраивает 56,1% респондентов. При этом две трети опрошенных назвали свое финансовое положение неудовлетворительным (довольны им только 34%).

Свой уровень достатка большинство казахстанцев (72,2%) оценили как средний. Только 1% считает свои доходы высокими, а 0,3% назвали свой заработок низким. Причина неудовлетворенности материальным положением чаще всего наиболее очевидна: низкие зарплаты и пенсии.





"В зависимости от статуса занятости у работающего населения 94,4% основной причиной назвали низкую оплату труда, в то время как у безработных основной причиной является отсутствие какой-либо оплачиваемой работы – 78,5%", – поделились ожидаемым наблюдением статистики.

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