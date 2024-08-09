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Законодательство РК

Чем довольны и недовольны казахстанцы – исследование социологов

Люди на улице, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 16:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Бюро национальной статистики РК опубликовало данные о качестве жизни населения в 2024 году, сообщает Zakon.kz. Изучались разные аспекты: удовлетворенность жизнью, здоровьем, финансовым положением, возможностью приобретения жилья, поддержкой со стороны родственников и государства.

Исследование показало интересные данные. Оказалось, что 43,8% респондентов удовлетворены своей жизнью. Это на 2% больше, чем в 2023 году.

Традиционно уровень удовлетворенности жизнью в целом выше в сельской местности (55,3%) по сравнению с городом (38,5%). Также традиционно в большей степени удовлетворены своей жизнью мужчины (47,9%), чем женщины (41,1%).

Интересно, что рост уровня удовлетворенности своей жизнью в Казахстане наблюдается третий год подряд. Это говорит о положительных изменениях в социально-экономической ситуации в стране, считают социологи.

Таблица уровень жизни, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 16:25

Иллюстрация: stat.gov.kz

Своим здоровьем удовлетворены 49,5% респондентов, частично удовлетворены – 48%. При этом (что совершенно естественно) чем старше по возрасту опрашиваемые, тем ниже доля удовлетворенных своим здоровьем. Среди респондентов в пенсионном возрасте довольных своим здоровьем в 2,5 раза меньше, чем среди возрастной группы 15-17 лет. Вместе с тем по сравнению с итогами обследования предыдущего года уровень удовлетворенности респондентов своим здоровьем вырос на 1,9% (в 2023 году – 47,6%).

Уровень удовлетворенности казахстанцев своим финансовым положением в текущем году к предыдущему году увеличился на 0,8% и составил 34,8%. Это говорит о том, что значительная часть населения по-прежнему сталкивается с финансовыми трудностями, что требует дополнительных мер поддержки со стороны государства. 

По результатам обследования 25% респондентов отметили, что имеют возможность самостоятельно приобрести жилье, 39,6% – частично, при этом 24,5% опрошенных указали, что удовлетворены поддержкой государства в приобретении жилья (либо улучшении жилищных условий).

Более половины респондентов (65,1%) указали, что уверены в моральной поддержке родственников или знакомых, при этом сельчане более удовлетворены, что при необходимости получат моральную поддержку, нежели городские жители (69,3% и 62,9%, соответственно).

В своем будущем в перспективе уверены 42,4% респондентов. Предполагают, что будет улучшение в будущем 33,8%, и лишь 0,9% респондентов думают, что будут жить хуже.

Любопытно сравнить казахстанские данные с международными. Вот как выглядит топ стран по уровню жизни в 2024 году по данным Numbeo (крупнейшая в мире краудсорсинговая глобальная база данных о качестве жизни).

таблица статистика, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 16:25

Иллюстрация: numbeo.com

Поясним условные обозначения: ЗДР – Уровень здравоохранения, ИПС – Индекс покупательной способности, ЭКО – Индекс загрязнения окружающей среды, БЗП – Рейтинг безопасности, ИДН – Индекс доступности недвижимости, ИСЖ – Индекс стоимости жизни.

Данные Numbeo собираются из онлайн-опросов, а не из официальных правительственных отчетов. Это означает, что они в первую очередь отражают восприятие местного населения, а не государственной системы.

Итак, в 2024 году первая тройка лучших стран по уровню жизни – Люксембург, Нидерланды и Исландия. На четвертом месте находится Дания с высоким индексом здравоохранения и покупательной способности. Финляндия (5-е место) оказалась выше Швеции и Норвегии (14 и 8 строчки, соответственно) в основном из-за высокой безопасности проживания и доступных цен на недвижимость. Султанат Оман (шестое место) опередил США, Канаду, Австралию и большинство европейских стран с самым высоким уровнем жизни благодаря невысокой стоимости недвижимости и высокой покупательной способности населения. Султанат хорошо зарабатывает на продаже нефти и щедро делится доходами от экспорта "черного золота" с народом, гласит пояснительная записка к рейтингу.

Статистика таблица, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 16:25

Иллюстрация: numbeo.com

Наша страна в составленном Numbeo обзоре занимает 72 место между Чили и Таиландом. При этом важно помнить, что Индекс качества жизни – важный показатель состояния дел в том или ином государстве, но его результаты во многом зависят от субъективного восприятия.

Ранее мы рассказывали, сколько денег нужно казахстанцам для комфортной жизни.

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