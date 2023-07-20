Топ-фактов для начинающих инвесторов: Кто и когда может успешно торговать на фондовом рынке

Привлекать молодежь к торговле на фондовом рынке – все равно что подсаживать их на героин, считает американский инвестор и экономист Чарльз Мангер. Это мнение разделяют и казахстанские финансовые эксперты. Zakon kz выяснял, что выгоднее для рядового жителя: трейдинг или инвестирование.

Если у вас нет хотя бы 10 млн долларов и целого штата аналитиков, то трейдинг не для вас

По мнению финансового аналитика Расула Рысмамбетова, если речь идет о рядовом казахстанце, у которого нет специального образования, а в кармане как минимум 10 млн долларов и пяти-шести трейдеров-аналитиков рядом, то купля и продажа ценных бумаг на коротком промежутке времени гарантированно ведет к потере средств.

"Прибыльно заниматься интрадэй торговлей, то есть, внутридневным трейдингом, когда операции по выкупу и продаже акций завершаются в течение дня, а то и в гораздо меньшем отрезке времени, могут позволить себе только крупные компании, обороты которых исчисляются сотнями миллионов долларов. А человек, который пытается с выгодой для себя торговать на бирже со 100, 1000 и даже с миллионом долларов, однозначно проиграет". Расул Рысмамбетов

Финаналитик уверен, что торговля на фондовом рынке не для одиночек и слабых сердцем.

99% трейдеров теряют свои деньги и уходят из рынка навсегда

Выводы коллеги разделяет и финансовый аналитик Арман Бейсембаев, который считает, что учиться трейдингу сложно и долго, причем, учеба далеко не всегда гарантирует успех в биржевой торговле.

"Печальная статистика – 99% трейдеров теряют свои средства, ничего не зарабатывая, и в итоге, уходят из рынка навсегда. К сожалению, таковы реалии. Только один из тысячи может похвастаться прибылью. Но это всего лишь удача. Большинство не выдерживают давления, которое есть на рынке". Арман Бейсембаев

По его словам, за мнимой простотой, к которой апеллируют трейдеры, пытаясь нам продать тот или иной финансовый продукт, кроется огромный пласт работы.

Эксперт уверен, что торговать намного сложнее, чем кажется. Трейдинг очень труден и сопряжен с огромной психологической нагрузкой, с эмоциями, которые могут сыграть с участником рынка злую шутку.

"Как человек, который торговал и потерял немало денег, скажу, что, к сожалению, в трейдинге, как ни странно, интеллект, будучи главным оружием трейдера, в то же время является его главным врагом из-за когнитивных искажений. К примеру, когда человек чуть заработав, сразу выходит из рынка, предпочитая синицу в руках. Другой более частый пример – когда трейдер, несмотря на убыток, начинает держать свою позицию, веря в свою правоту и ища факты, которые подтверждают его точку зрения. В итоге он загоняет себя в ловушку и терпит колоссальные убытки". Арман Бейсембаев

По словам эксперта, он не раз был свидетелем, когда на фондовой бирже теряли миллионы долларов, целые состояния. Почему так происходит? Аналитик объясняет, что терять – всегда больно, поэтому человек каждый раз откладывает это болезненное решение, что ты неправ, что надо фиксировать убытки и уходить, пока у тебя хоть что-то осталось.

"Это сродни ощущению, когда летишь в пропасть, но не можешь остановиться. В конце это оборачивается катастрофой. Если вы не готовы мириться с потерями, а они неизбежны, если вы личность эмоциональная, психологически неустойчивая, то лучше не заниматься трейдингом. Для большей части населения лучше заниматься инвестированием, а не торговлей на бирже". Арман Бейсембаев

Эксперт напоминает, что всегда следует помнить, что фондовый рынок – это всегда риск, но грамотно составленный инвестиционный портфель, рассчитанный на долгосрочную перспективу, снижает риск потерь", - заключил эксперт.

Торговля на фондовом рынке выгодна только для брокеров

Преподаватель финансовой грамотности Оркен Динасилов убежден, что трейдинг выгоден только для брокеров. Потому что чем больше вы торгуете, тем больше зарабатывает брокер, считает он.

"Простой пример. Вы покупаете какую-либо ценную бумагу. Как вы думаете, тот, кто ее продал, идиот, чтобы избавляться от актива, который приносит прибыль? Вы уверены, что знаете об этой компании больше, чем тот, кто продал ее акции? Поэтому торговать на фондовой бирже не имеет никакого смысла, разве что для брокера, который на этом зарабатывает в виде комиссионных". Оркен Динасилов

По его словам, представители финансовой индустрии привлекают средства вкладчиков, заманивая население высокой и мгновенной прибылью. Но фондовый рынок так не работает, утверждает он, что доказывает правило 90/90/90, когда 90% начинающих трейдеров теряют 90% своего капитала в течение первых 90 дней.

Фондовый рынок дает выгоду только при инвестировании, и только при вложении на долгий срок.

"Что касается спекуляции, то есть, трейдинга, то здесь действуют те же принципы, что и в казино, которое почти всегда остается в выигрыше. Победа тут – это всего лишь статистическая погрешность, которая подтверждает правило. Есть игры, где решающую роль играет мастерство игрока, опираясь на которую он может повторить ранее достигнутый выдающийся результат. А есть игры, где все решает случай. Так вот, торговля на бирже – это игра на удачу". Оркен Динасилов

Однако проблема в том, что без специальных знаний обывателю сложно понять разницу между инвестициями и спекуляциями. И финансовая индустрия, в рекламных целях активно пользуется пробелами знаний своих клиентов.

Объясняя природу трейдинга, Оркен Динасилов обращает внимание на то, что представители фининдустрии, предлагая купить акции какой-либо компании, намекают якобы на имеющуюся у них инсайдерскую информацию, которая обеспечит прибыльную сделку.

Однако в наш век, когда информация разносится со скоростью света, уповать на конфиденциальность важных финансовых событий попросту смешно, а в текущих ценах на акции уже отражена вся торговая информация, говорит он.

Конечно сегодня немало специализированной литературы и обучающих программ, помогающих начинающему трейдеру сориентироваться на рынке. Почти 50 лет назад, Бартон Малкиел написал книгу "Случайные прогулки на Уолл-стрит". С тех пор, эта книга стала бестселлером, много раз дополнялась и переиздавалась.

Современное издание подвергает серьезному анализу базовый тезис предыдущих ее выпусков об эффективном рынке, и приходит к выводу, что утверждение о том, "что даже шимпанзе с завязанными глазами, наугад мечущая дротики в биржевые ведомости, может сформировать инвестиционный портфель, который будет ничем не хуже портфеля, составленный профессиональными менеджерами", не теряет актуальности, а в связи с ростом эффективности рынков, это утверждение только подкрепляется. Только шимпанзе за свою "работу" не берут комиссий, - шутит эксперт.

"В трейдинге выбор каких-то одних компаний из тысяч других лишен смысла, так как случайность невозможно вычислить научным путем. Не существует математических алгоритмов, с помощью которых можно было бы заранее предсказать результат". Оркен Динасилов

Резюмируя, стоит отметить, что казахстанские эксперты сошлись во мнении, согласно которому инвестирование гораздо более предпочтительное и безопасное занятие для рядовых граждан, чем трейдинг. Однако важно помнить, что инвестиции на фондовом рынке тоже всегда связаны с рисками, и прошлые результаты не гарантируют будущие успехи.

Поэтому перед тем, как решиться инвестировать необходимо обратиться к финансовым консультантам, чтобы получить индивидуальные рекомендации, учитывающие ваши цели, риск-профиль и сроки инвестиций.