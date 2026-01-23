Почему базовую ставку не будут менять еще полгода в Казахстане

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 23 января 2026 года объяснил, почему базовая ставка не изменится в течение полугодия 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что на решение о повышении или снижении базовой ставки влияет ряд факторов.

"Первое – то, что, опять же, мы открытая экономика и открытая финансовая система. То, что в мире сейчас царит неопределенность, где-то торговые войны, где-то даже какие-то "горячие" войны, это, наверное, каждый из нас прекрасно видит. То, что это будет влиять на нас через цены на сырьевые товары, через финансовые инструменты, это, наверное, каждый понимает", – сказал он.

По словам главы НБК, не исключается и влияние внутренних факторов.

"По внутреннему контуру у нас есть ряд неопределенностей. Один из них – это как будет проходить на практике налоговая реформа. То есть одно дело в кодексе, но нужно предусмотреть, как бизнес будет адаптироваться, как люди будут адаптироваться, как микробизнес будет адаптироваться к НДС. Это требует времени и адаптации как для бизнеса, так и для нас как регулятора", – пояснил глава Нацбанка.

Не исключается и влияние тарифов.

"В первом квартале мораторий закончится. С 1 апреля она будет заново начата. В каких параметрах, об этом не знаем ни мы, наверное, с высокой долей вероятностью, и коллеги из правительства пока не знают, на сколько процентов они разрешат повышаться тем или иным регулируемым услугам. Соответственно, это будет влиять в апреле, в мае. Вот как раз эти первые полгода нам надо будет посмотреть, что происходит. Мы готовы к любым решениям (по базовой ставке. – Прим. ред.). Понятно, для нас самое главное – снижение инфляции, закрепление инфляционных ожиданий и выраженного антиинфляционного тренда", – подчеркнул глава Нацбанка.

В целом, по его словам, Нацбанк – не сторонник мега жесткой денежно-кредитной политики.

"Мы сторонники адекватной денежно-кредитной политики, которая обеспечивает низкую инфляцию, соответственно, высокие реальные заработные платы и благосостояние. Только для этого. Других задач у нас нет. Это задача номер один", – заверил Тимур Сулейменов.

Ранее председатель Национального банка Казахстана рассказал, до какого максимального порога Национальный банк может поднять базовую ставку, борясь с инфляцией.