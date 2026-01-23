В экономику Казахстана влили рекордные 23 триллиона тенге

Минувший год ознаменовался мощным притоком капитала в реальный сектор экономики. Бизнес и государство суммарно инвестировали в основной капитал страны колоссальную сумму, превысившую показатели 2024 года на 13%, сообщает Zakon.kz.

Север и юг в лидерах, запад – в минусе

Как сообщает Бюро национальной статистики АСПиР РК, по итогам января-декабря 2025 года объем инвестиций в основной капитал достиг 22 730,6 млрд тенге. В сопоставимых ценах это на 13% больше, чем годом ранее.

Бизнес активно вкладывается в "стены" и оборудование: 66,1% всех средств ушло на строительство и капремонт зданий, а 29,4% – на закупку машин и спецтехники.

Инвестиционная карта Казахстана претерпела серьезные изменения. Традиционные сырьевые гиганты уступают пальму первенства аграрным и промышленным регионам.

Абсолютным лидером по темпам роста стала Акмолинская область. Здесь индекс физического объема (ИФО) инвестиций взлетел на 53,1%. В спину ей дышит Павлодарская область с ростом на 47%, замыкает тройку лидеров Жамбылская область (+38,8%).

Также высокую инвестиционную активность продемонстрировали:

Актюбинская область – рост на 32,4%.

– рост на 32,4%. Алматинская область – рост на 29,4%.

– рост на 29,4%. Туркестанская область – рост на 21,6%.

– рост на 21,6%. Астана – рост на 21,3%.

В то же время в двух промышленных регионах зафиксирован серьезный спад. Инвестиции в Атырауской области сократились на 15,1%, а в Карагандинской – на 8,6%.

Несмотря на динамику, основными магнитами для денег остаются мегаполисы: на Астану приходится 11% всех вложений страны, на Алматы – 10,3%.

Смена приоритетов: от добычи к АПК

Структура вложений красноречиво говорит о том, что экономика пытается слезть с "сырьевой иглы". Горнодобывающая промышленность, долгое время бывшая главным "пылесосом" бюджетных денег, показала падение инвестиций на 15% (ИФО 85,0%).

На этом фоне феноменальный рост демонстрируют другие секторы:

Финансовая и страховая деятельность – рост на 88,4%.

Электроснабжение и подача газа – рост на 53,1%.

Сельское хозяйство – рост на 53% (объем вложений превысил 1,1 трлн тенге).

Обрабатывающая промышленность – рост на 30,1%.

Промышленность в целом по-прежнему аккумулирует львиную долю средств – 39,8% (более 9 трлн тенге). На втором месте – операции с недвижимостью (18%), на третьем – транспорт и складирование (17,8%).

"За чей счет банкет?"

Главным инвестором в экономику остается сам бизнес. Собственные средства предприятий составили 13 965,9 млрд тенге, или 61,5% от общего объема.

Государство также наращивает участие: бюджетные вливания выросли на 14,5% и достигли 4 984 млрд тенге (21,9% от всех инвестиций).

А вот банковский сектор по-прежнему играет скромную роль в финансировании реального производства. Доля кредитов банков составила всего 4,5% (1 029 млрд тенге), причем займы иностранных банков в этом объеме занимают лишь 0,5%.

Любопытно, что малый бизнес становится ключевым игроком. Если в 2024 году малые предприятия освоили 10,6 трлн тенге, то в 2025 году эта цифра выросла до 13,2 трлн тенге. Крупный бизнес, напротив, показал более сдержанный рост (с 6,6 до 7,07 трлн тенге).

Где деньги работают на экономику, а где остаются в бетоне?

Важно не столько, сколько вложено, сколько во что именно. Один и тот же объем инвестиций может либо обновлять производственную базу и повышать производительность, либо уходить в строительство и расширять "физическую оболочку" экономики без заметного роста отдачи, отмечает экономист Руслан Султанов.

В среднем по Казахстану 66% инвестиций приходится на здания и сооружения и только 29% – на машины и оборудование, остальные 5% – это прочие затраты (геологоразведка, НИОКР, обучение персонала, интеллектуальные активы).

Однако, по мнению эксперта, структура инвестиций часто важнее их роста.

"Там, где деньги идут в машины и оборудование, экономика быстрее обновляет производственную базу и повышает производительность. Там, где инвестиции в основном уходят в здания и сооружения, рост выглядит внушительно на бумаге, но отдача капитала может оставаться низкой". Руслан Султанов

При этом важно понимать, что строительные инвестиции не всегда "плохие", если речь про инфраструктуру (дороги, сети, логистику, энергетику), тогда они создают основу для будущего роста, уточняет экономист.

Топ регионов, где структура вложений наиболее качественная

Павлодарская область: абсолютный лидер. Это единственный регион страны, сломавший стереотип. Здесь больше половины средств (53%) направлено на активную часть фондов – станки, линии, технику. В стройку ушло меньше – 44%. При общем росте инвестиций на 47% это делает область эталоном качественного роста.

Костанайская область: индустриальный рывок. Один из самых активных регионов (+19% к инвестициям). Структура здесь сбалансирована: 46% – машины, 52% – здания. Деньги идут в автопром, машиностроение, металлургию и АПК.

Северо-Казахстанская область: ставка на агротехнологии. Логика аграрного региона диктует правила: 41% вложений уходит в технику и оборудование. Хотя затраты на строительство выросли, ключевая отдача для области лежит именно в обновлении парка сельхозтехники.

Алматы: модернизация вместо расширения. Мегаполису банально негде строить новые заводы вширь, поэтому инвестиции уходят вглубь – в технологии. Город лидирует по номинальным вложениям в оборудование (964 млрд тенге). Доля машин составила 41%, зданий – 57%. Крупный бизнес здесь активно проводит техперевооружение (+73%).

