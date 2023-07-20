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Евросоюз продлил действие санкций против России до января

Евросоюз продлил действие санкций против России до января Фото: Instagram/eucouncil
Европейский союз принял решение о продлении санкций против России до 31 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

Говорится, что санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на дестабилизацию Россией ситуации в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года. С тех пор они продлевались каждые полгода на основании утверждения об "отсутствии прогресса в исполнении минских соглашений".

"Сегодня Совет принял решение о продлении на шесть месяцев, до 31 января 2024 года, ограничительных мер в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации", - говорится в документе.

Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, он вступил в силу 23 июня. В 11-й пакет включили механизм борьбы с обходом санкций против России, который позволит вводить ограничения против третьих стран. Рестрикции коснулись 87 компаний, якобы поддерживающих Россию.

Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России, работа началась до того, как 11-й пакет был официально принят.

Этот санкционный режим ЕС является самым масштабным в истории сообщества.

Последний раз ЕС продлевал санкционный режим против РФ в январе 2023 года.

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