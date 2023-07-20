В ВКО продолжается борьба с огнем в горах Катон-Карагайского района
Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
Спасатели Восточного Казахстана продолжают тушить пожар в горах Катон-Карагайского района, сообщает Zakon.kz.
Тушение осложняется тем, что местность на территории Берельского лесничества скалистая и соответственно труднодоступная.
"Пожаром охвачены отдельные деревья на отвесных скалах, на высоте более 1700 м на ориентировочной площади около 3 га. К загоранию лесники и пожарные добирались на лошадях и с помощью вертолета МИ-8 авиаподразделения ВКО". Пресс-служба ДЧС ВКО
Вертолет МИ-2 Казавиалесоохраны постоянно проводит наблюдение за обстановкой с воздуха.
Вертолетами Ми-171 министерства обороны и МИ-8 авиаподразделения ВКО, совершено 19 сбросов воды, обрушив на огонь около 50 тонн воды.
"Продолжают тушение 155 лесников, пожарных и местных исполнительных органов, 13 единиц техники и 3 вертолета". Пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее стало известно, что пожар в труднодоступной горной местности ВКО локализован.
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