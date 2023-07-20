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В ВКО продолжается борьба с огнем в горах Катон-Карагайского района

В ВКО продолжается борьба с огнем в горах Катон-Карагайского района Фото: Instagram/shygysqaz_tjd
Спасатели Восточного Казахстана продолжают тушить пожар в горах Катон-Карагайского района, сообщает Zakon.kz.

Тушение осложняется тем, что местность на территории Берельского лесничества скалистая и соответственно труднодоступная.

"Пожаром охвачены отдельные деревья на отвесных скалах, на высоте более 1700 м на ориентировочной площади около 3 га. К загоранию лесники и пожарные добирались на лошадях и с помощью вертолета МИ-8 авиаподразделения ВКО". Пресс-служба ДЧС ВКО

Вертолет МИ-2 Казавиалесоохраны постоянно проводит наблюдение за обстановкой с воздуха.

Вертолетами Ми-171 министерства обороны и МИ-8 авиаподразделения ВКО, совершено 19 сбросов воды, обрушив на огонь около 50 тонн воды.

"Продолжают тушение 155 лесников, пожарных и местных исполнительных органов, 13 единиц техники и 3 вертолета". Пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее стало известно, что пожар в труднодоступной горной местности ВКО локализован.

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