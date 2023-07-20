В Жетысуской области сломавшийся КАМАЗ придавил водителю ноги

Грузовой автомобиль КАМАЗ сломался на трассе "Сарыозек-Коктал" и сломал водителю обе ноги. Также пострадал пассажир грузовика, сообщает Zakon.kz.

Видео страшного несчастного случая появилось в Instagram-канале taldykorganec.insta_.

На кадрах видно сломанную машину и раненых людей рядом.

В комментарии к видео утверждается, что причиной происшествия стало то, что КАМАЗ перегрузили.

В ДП Жетысуской области прокомментировали инцидент.

"Указанный факт имел место на 54 км автодороги "Сарыозек-Коктал". Предварительно установлено, что из-за перегрева тормозных систем, 47-летний водитель грузовой автомашины "HOWO" не справился с рулевым управлением, и вместе со своим пассажиром, 45-летним мужчиной, выпрыгнули из грузовика, при этом получив телесные повреждения". Пресс-служба ДП Жетысуской области

В результате оба мужчины госпитализированы в районную больницу.

Ранее упавшее дерево едва не убило двух человек в Алматы.