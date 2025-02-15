В Жетысуской области водитель застрял на трассе в сломанном автомобиле и попросил о помощи

15 февраля в Сарканский районе Жетысуской области в 10 км от села Екіаша сломался легковой автомобиль. Водитель обратился за помощью спасателям, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС из сломавшейся легкового автомобиля эвакуировали и доставили в город Саркан мужчину 1989 г.р. Уточняется, что он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Ранее сообщалось, что полиция обнаружила мужчину после неудачной прогулки в Костанайской области.

Отметим, что на 16 февраля штормовое предупреждение объявили в девяти областях Казахстана.