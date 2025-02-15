В Жетысуской области водитель застрял на трассе в сломанном автомобиле и попросил о помощи
Фото: скриншот видео
15 февраля в Сарканский районе Жетысуской области в 10 км от села Екіаша сломался легковой автомобиль. Водитель обратился за помощью спасателям, сообщает Zakon.kz.
Спасатели МЧС из сломавшейся легкового автомобиля эвакуировали и доставили в город Саркан мужчину 1989 г.р. Уточняется, что он не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
Ранее сообщалось, что полиция обнаружила мужчину после неудачной прогулки в Костанайской области.
Отметим, что на 16 февраля штормовое предупреждение объявили в девяти областях Казахстана.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript