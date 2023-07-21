"Тобол" сыграл вничью с "Хонкой" и вышел во второй отборочный раунд ЛК

"Тобол" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги конференций УЕФА сыграл вничью с финской "Хонкой" и вышел в следующий раунд, сообщает Zakon.kz.

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Команды играли на стадионе "Тапиолан Урхеилупуисто" в Эспоо (Финляндия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Лазаром Лукичем (Сербия).

Матч завершился вничью со счетом 0:0. "Тобол" проходит в следующий этап турнира по сумме двух встреч, благодаря победе в первой со счетом 2:1. Далее он сыграет со швейцарским "Базелем".