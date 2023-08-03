"Тобол" уступил "Базелю", но вышел в следующий раунд ЛК

Ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций между "Тоболом" и "Базелем" завершился поражением костанайцев с минимальным счетом, сообщает Zakon.kz.

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Итог игры - 1:2. Все голы были забиты в первом тайме.

В составе "Базеля" отличились Антон Каде (26-я минута) и Жан-Кевин Огюстен (32-я, с пенальти), единственный мяч у "Тобола" забил Серж Дебле (43-я, с пенальти).

Несмотря на поражение, "Тобол" вышел в третий отборочный раунд Лиги Конференций. Ранее в Швейцарии матч между командами завершился победой казахстанцев - 3:1.

В третьем раунде "Тобол" сыграет с победителем пары КуПС (Финляндия) / "Дерри Сити" (Северная Ирландия).