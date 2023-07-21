Специалисты подсказали, как выбрать хороший торт

В летнюю жару из-за неправильного хранения возрастает риск отравиться аппетитным тортиком из-за скоропортящегося крема или фруктов. В Роспотребнадзоре напомнили несколько простых правилах выбора этого кондитерского изделия, сообщает Zakon.kz

Как же выбрать хороший торт среди огромного разнообразия в магазине?



Нужно:

прочитать его состав. Если в нем указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель заменил натуральные компоненты на искусственные;

покупать только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения;

отдавать предпочтение продукции, которая изготавливается на местных фабриках (так как в привозных чаще всего используются консерванты для увеличения срока годности);

внимательно изучить этикетку, особенно то, что написано мелким шрифтом;

проверить дату изготовления и срок реализации кондитерского изделия;

обратить внимание, соблюдаются ли требования к температурному режиму, уровню влажности в магазине.

А чтобы насладиться тортом подольше, так как он является скоропортящимся, специалисты рекомендуют хранить его в холодильнике при температуре от +2° до +6°.

Также важно понимать, что срок хранения отличается в зависимости от начинки:

72 часа — без отделки кремом;

36 часов — с фруктовой отделкой, с белково-взбивным кремом или сливочным;

6 часов — с заварным кремом или из взбитых сливок.

Как понять, что вы все же отравились тортом

Признаки отравления просроченным тортом проявляются быстро. Уже через полчаса развиваются расстройства кишечника и другие симптомы:

слабость, апатия;

урчание и боль в животе;

тошнота с позывами к рвоте;

повышение температуры до 38 градусов;

учащенное сердцебиение;

головная боль;

побледнение кожи.

Такое отравление опасно обезвоживанием организма, которое происходит из-за рвоты и диареи. Сложнее всего это состояние протекает у детей, ведь пищеварение у них еще слабое. Тяжелая интоксикация может привести даже к обмороку и судорогам.

Первая помощь

Заметив признаки отравления, не медлите и сразу начинайте оказывать пострадавшему первую помощь, которая поможет облегчить состояние:

Очистите желудок: напоите человека большим количеством воды и спровоцируйте рвоту.

Дайте пострадавшему сорбенты – активированный уголь либо такие препараты, как Смекта или Энтеросорб.

Обеспечьте обильное питье, чтобы предотвратить обезвоживание.

Легкую интоксикацию просроченным тортом можно вылечить в домашних условиях. В течение первых суток лучше ничего не есть, только пить. Затем, пока состояние не нормализуется, следует питаться только легкой пищей, исключив из рациона жареное, жирное, копченое, маринованное – такая еда раздражает воспаленную слизистую желудка. Если же пострадавшему не становится лучше или отравился ребенок, нужно срочно вызывать скорую помощь.

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