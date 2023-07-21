Специалисты подсказали, как выбрать хороший торт
Как же выбрать хороший торт среди огромного разнообразия в магазине?
Нужно:
- прочитать его состав. Если в нем указаны меланж, растительные сливки, загустители и эмульгаторы, значит, производитель заменил натуральные компоненты на искусственные;
- покупать только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для хранения;
- отдавать предпочтение продукции, которая изготавливается на местных фабриках (так как в привозных чаще всего используются консерванты для увеличения срока годности);
- внимательно изучить этикетку, особенно то, что написано мелким шрифтом;
- проверить дату изготовления и срок реализации кондитерского изделия;
- обратить внимание, соблюдаются ли требования к температурному режиму, уровню влажности в магазине.
А чтобы насладиться тортом подольше, так как он является скоропортящимся, специалисты рекомендуют хранить его в холодильнике при температуре от +2° до +6°.
Также важно понимать, что срок хранения отличается в зависимости от начинки:
- 72 часа — без отделки кремом;
- 36 часов — с фруктовой отделкой, с белково-взбивным кремом или сливочным;
- 6 часов — с заварным кремом или из взбитых сливок.
Как понять, что вы все же отравились тортом
Признаки отравления просроченным тортом проявляются быстро. Уже через полчаса развиваются расстройства кишечника и другие симптомы:
- слабость, апатия;
- урчание и боль в животе;
- тошнота с позывами к рвоте;
- повышение температуры до 38 градусов;
- учащенное сердцебиение;
- головная боль;
- побледнение кожи.
Такое отравление опасно обезвоживанием организма, которое происходит из-за рвоты и диареи. Сложнее всего это состояние протекает у детей, ведь пищеварение у них еще слабое. Тяжелая интоксикация может привести даже к обмороку и судорогам.
Первая помощь
- Заметив признаки отравления, не медлите и сразу начинайте оказывать пострадавшему первую помощь, которая поможет облегчить состояние:
- Очистите желудок: напоите человека большим количеством воды и спровоцируйте рвоту.
- Дайте пострадавшему сорбенты – активированный уголь либо такие препараты, как Смекта или Энтеросорб.
- Обеспечьте обильное питье, чтобы предотвратить обезвоживание.
Легкую интоксикацию просроченным тортом можно вылечить в домашних условиях. В течение первых суток лучше ничего не есть, только пить. Затем, пока состояние не нормализуется, следует питаться только легкой пищей, исключив из рациона жареное, жирное, копченое, маринованное – такая еда раздражает воспаленную слизистую желудка. Если же пострадавшему не становится лучше или отравился ребенок, нужно срочно вызывать скорую помощь.
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