Проезд по БАКАД стал платным с 21 июля
Согласно приказу, стоимость поездки вне зависимости от пройденного пути в течение одного часа составит:
- легковые авто – 0,07 МРП (241,5 тенге);
- автобусы до 16-ти пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,08 МРП (276 тенге);
- автобусы до 32-х пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 0,14 МРП (483 тенге);
- автобусы от 32-х пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 0,16 МРП (552 тенге);
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 тонн до 15 тонн – 0,2 МРП (690 тенге);
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 0,22 МРП (759 тенге).
Также документом предусмотрено приобретение абонементов на один месяц и на один год для указанных категорий транспортных средств.
Так, стоимость месячного абонемента составит:
- для легковых авто: на месяц – 0,5 МРП (1725 тенге), на год – 5 МРП (17 250 тенге);
- для автобусов до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т: на месяц – 0,6 МРП (2070 тенге), на год – 6 МРП (20 700 тысяч тенге);
- для автобусов до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: на месяц – 1 МРП (3450 тенге), на год – 10 МРП (34 500 тенге);
- для автобусов свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т: на месяц – 1,5 МРП (5175 тенге), на год – 15 МРП (51 750 тенге);
- для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 т до 15 т: на месяц – 2 МРП (6900 тенге), на год – 20 МРП (69 000 тенге);
- для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи: на месяц – 2,5 МРП (8625 тенге), на год – 25 МРП (86 250 тенге).
Стоимость с учетом МРП посчитана на 2023 год.
БАКАД торжественно ввели в эксплуатацию 16 июля 2023 года. БАКАД является первым концессионным проектом в истории Казахстана. Строительство данной дороги началось три года назад на основе турецко-корейского консорциума.
Скоростная трасса в основном шестиполосная, местами переходя в четырехполосную. По расчетам МИИР РК, расстояние в 66 километров при разрешенной максимальной скорости 110-140 километров в час можно будет преодолеть всего за полчаса.
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