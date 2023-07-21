Проезд по БАКАД стал платным с 21 июля

С 21 июля 2023 года начал действовать приказ МИИР РК "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога" (БАКАД) на платной основе, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу, стоимость поездки вне зависимости от пройденного пути в течение одного часа составит:

легковые авто – 0,07 МРП (241,5 тенге);

автобусы до 16-ти пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,08 МРП (276 тенге);

автобусы до 32-х пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны – 0,14 МРП (483 тенге);

автобусы от 32-х пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн – 0,16 МРП (552 тенге);

грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 тонн до 15 тонн – 0,2 МРП (690 тенге);

грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 0,22 МРП (759 тенге).

Также документом предусмотрено приобретение абонементов на один месяц и на один год для указанных категорий транспортных средств.

Так, стоимость месячного абонемента составит:

для легковых авто: на месяц – 0,5 МРП (1725 тенге), на год – 5 МРП (17 250 тенге);

для автобусов до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 т: на месяц – 0,6 МРП (2070 тенге), на год – 6 МРП (20 700 тысяч тенге);

для автобусов до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т: на месяц – 1 МРП (3450 тенге), на год – 10 МРП (34 500 тенге);

для автобусов свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т: на месяц – 1,5 МРП (5175 тенге), на год – 15 МРП (51 750 тенге);

для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 т до 15 т: на месяц – 2 МРП (6900 тенге), на год – 20 МРП (69 000 тенге);

для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи: на месяц – 2,5 МРП (8625 тенге), на год – 25 МРП (86 250 тенге).

Стоимость с учетом МРП посчитана на 2023 год.

БАКАД торжественно ввели в эксплуатацию 16 июля 2023 года. БАКАД является первым концессионным проектом в истории Казахстана. Строительство данной дороги началось три года назад на основе турецко-корейского консорциума.

Скоростная трасса в основном шестиполосная, местами переходя в четырехполосную. По расчетам МИИР РК, расстояние в 66 километров при разрешенной максимальной скорости 110-140 километров в час можно будет преодолеть всего за полчаса.