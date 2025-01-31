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Право

Стоимость проезда по БАКАД планируют увеличить вдвое

БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога , фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 13:12 Фото: Zakon.kz
Министерство транспорта подготовило проект поправок в приказ "Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога" (БАКАД) на платной основе", сообщает Zakon.kz.

Планируется, что новая стоимость проезда составит для:

  • легковых авто – 0,14 МРП (550,48 тенге) вместо 0,07 МРП;
  • автобусов до 16 пассажирских мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонны – 0,16 МРП (629,12 тенге) вместо 0,08 МРП;
  • автобусов до 32 пассажирских мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 т – 0,28 МРП (1 100,96 тенге) вместо 0,14 МРП;
  • автобусов от 32 пассажирских мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 10 т – 0,32 МРП (1 258,24 тенге) вместо 0,16 МРП.

Стоимость абонементов на месяц и год также вырастет в два раза.

Так, стоимость месячного абонемента составит для:

  • легковых автомобилей – 1 МРП, или 3932 тенге (сейчас 0,5 МРП);
  • автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 т – 1,2 МРП, или 4718 тенге (сейчас 0,6 МРП);
  • автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 т – 2 МРП, или 7864 тенге (сейчас 1 МРП);
  • автобусов свыше 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 3 МРП, или 11 796 тенге (сейчас 1,5 МРП);
  • грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 4 МРП, или 15728 тенге (сейчас 2 МРП);
  • грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 5 МРП, или 19 660 тенге (сейчас 2,5 МРП)

Стоимость годового абонемента планируется для:

  • легковых автомобилей – 10 МРП, или 39 320 тенге (сейчас 5 МРП);
  • автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 т – 12 МРП, или 47 184 тенге (сейчас 6 МРП);
  • автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 т – 20 МРП, или 78 640 тенге (сейчас 10 МРП);
  • автобусов свыше 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 30 МРП, или 117 960 тенге (сейчас 15 МРП);
  • грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 40 МРП, или 157 280 тенге (сейчас 20 МРП);
  • грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 50 МРП, или 196 600 тенге (сейчас 25 МРП).

Вместе с тем в обосновании к документу говорится, что вносимые изменения обусловлены последовательным повышением тарифа, а также необходимостью внедрения дополнительного механизма стимулирования оплаты путем предоставления скидки в 50% от итоговой суммы при внесении пользователем предоплаты.

Так, поправками определено понятие предварительная оплата – денежные средства, зачисленные пользователем на лицевой счет или на счет государственного регистрационного номерного знака автотранспортного средства до въезда на платный участок, сумма, которой достаточна для оплаты проезда, в случае предварительной оплаты пользователям предоставляется возможность оплаты проезда в размере 50% от тарифа.

Также вводится понятие постоплата – денежные средства, зачисленные на лицевой счет или на счет государственного регистрационного номерного знака автотранспортного средства для оплаты суммы за проезд, образовавшаяся после фиксации техническими средствами установленные на платных участках, в случае оплаты проезда в срок до 15 дней с момента фиксации пользователям предоставляется возможность оплаты проезда в размере 50% от тарифа.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 февраля 2025 года.

Мы сообщали, что дорога Кызылорда – Аральск станет платной.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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