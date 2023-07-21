Еще один звездный футболист станет напарником Месси в "Интер Майами"
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Информация о новичке "Интер Майами" уже появилась на официальных страницах самого футболиста и клуба в Instagram.
Жорди Альба перешел в американский клуб на правах свободного агента. Его контракт будет действовать до завершения чемпионата МЛС 2024 года. Стороны также обговорили возможность продления контракта еще на сезон.
Фото: Instagram/jordialbaoficial
Альба – один из самых титулованных футболистов мира и Европы. Он выступал за каталонскую "Барселону" последние 11 лет и добился значительных успехов. Три месяца назад защитник распрощался с испанским коллективом.
Теперь он наденет майку "Интер Майами", куда уже перешли его бывшие партнеры по "Барсе" – Лионель Месси и Серджи Бускетс.
Фото: Instagram/jordialbaoficial
34-летний футболист – один из легендарных защитников испанского чемпионата, он сыграл 459 матчей в течение 11 сезонов и стал девятым по результативности игроком в истории клуба. При нем "Барселона" выиграла шесть титулов Ла Лиги, трофей Лиги чемпионов УЕФА, клубный чемпионат мира FIFA, семь раз брала Кубок Испании и четыре раза – Суперкубок Испании. За этот период Альба забил 27 голов и сделал 99 передач.
Ранее стало известно, что Лионель Месси будет капитаном ФК "Интер Майами".