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Еще один звездный футболист станет напарником Месси в "Интер Майами"

Жорди Альба будет играть в "Интер Майами" вместе с Месси Фото: Instagram/jordialbaoficial
34-летний испанский защитник Жорди Альба войдет в состав американского клуба "Интер Майами", за который вот-вот дебютирует знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси, сообщает Zakon.kz.

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Информация о новичке "Интер Майами" уже появилась на официальных страницах самого футболиста и клуба в Instagram. 

Жорди Альба перешел в американский клуб на правах свободного агента. Его контракт будет действовать до завершения чемпионата МЛС 2024 года. Стороны также обговорили возможность продления контракта еще на сезон. 

Футбол Переход Интер Майами

Фото: Instagram/jordialbaoficial

Альба – один из самых титулованных футболистов мира и Европы. Он выступал за каталонскую "Барселону" последние 11 лет и добился значительных успехов. Три месяца назад защитник распрощался с испанским коллективом.

Теперь он наденет майку "Интер Майами", куда уже перешли его бывшие партнеры по "Барсе" – Лионель Месси и Серджи Бускетс.

Футбол Переход Интер Майами

Фото: Instagram/jordialbaoficial

34-летний футболист – один из легендарных защитников испанского чемпионата, он сыграл 459 матчей в течение 11 сезонов и стал девятым по результативности игроком в истории клуба. При нем "Барселона" выиграла шесть титулов Ла Лиги, трофей Лиги чемпионов УЕФА, клубный чемпионат мира FIFA, семь раз брала Кубок Испании и четыре раза – Суперкубок Испании. За этот период Альба забил 27 голов и сделал 99 передач.

Ранее стало известно, что Лионель Месси будет капитаном ФК "Интер Майами".

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